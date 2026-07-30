Rishikesh News: पावकी देवी में इंटर कॉलेज के विवाद का जल्द निवारण करे प्रशासन

Rishikesh News: राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज पावकी देवी से जुड़े विवाद को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। एसडीएम आशीष घिल्डियाल से बैठक में आरोप लगाया गया कि एक परिवार स्कूल कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे छात्र-शिक्षक और अभिभावक परेशान हैं।

Rishikesh News: राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज पावकी देवी से जुड़े विवाद को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। गुरुवार को उन्होंने एसडीएम आशीष घिल्डियाल से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जिला पंचायत सदस्य हुकुम भंडारी ने बताया कि पावकी देवी में स्थित यह शिक्षण संस्थान आजादी से पहले से संचालित हो रहा है। समय के साथ यह बेसिक विद्यालय से जूनियर हाईस्कूल, फिर हाईस्कूल और वर्ष 1990 से इंटर कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। आज यह दोगी पट्टी सहित एक दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के हजारों विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र है।

अवरोध और परेशानी जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि एक परिवार विद्यालय के मुख्य मार्ग और परिसर से जुड़ी व्यवस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। इससे मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगाने, पारंपरिक रास्ते में बाधा उत्पन्न होने और विद्यालय की शैक्षणिक एवं विकास संबंधी गतिविधियां प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। इसके अलावा विद्यालय परिसर में खेती करने और नए शासकीय भवन के निर्माण कार्य में भी बाधा डाली जा रही है, जिससे छात्र, शिक्षक और अभिभावक परेशान हैं।

जांच की प्रक्रिया एसडीएम आशीष घिल्डियाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी, जो उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रिपोर्ट देगी। जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गजेन्द्र राणा, विकास रयाल, रमेश पुंडीर, नितिन जेठूड़ी, ग्राम प्रधान मुंडाला पूजा देवी, प्रधान प्रतिनिधि लोयल दशरथ सिंह, रमेश दत्त रयाल, पीटीए अध्यक्ष अनोद सिंह आदि मौजूद रहे।