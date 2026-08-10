Rishikesh News: जन सुविधाओं को दी जा रही प्राथमिकता: बृजभूषण गैरोला
Rishikesh News: लच्छीवाला में 8.60 लाख रूपए से बनी दो आंतरिक सड़कों का लोकार्पणलच्छीवाला में 8.60 लाख रूपए से बनी दो आंतरिक सड़कों का लोकार्पणजौलीग्रांट, संवाददाता।
Rishikesh News: विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि जन सुविधाओं को पहली प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, नाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को क्षेत्र की जरूरत के अनुसार प्राथमिकता दी जा रही है। सोमवार को डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लच्छीवाला वार्ड संख्या-1 में विधायक निधि से 8.60 लाख की लागत से निर्मित दो आंतरिक सड़कों का विधायक बृजभूषण गैरोला ने लोकार्पण किया।
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