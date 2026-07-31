Rishikesh News: रेलवे रोड़ पर बाधा दे रही दीवार को नियमानुसार हटावाए प्रशासन
Rishikesh News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से लगाई गुहारभाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से लगाई गुहारऋषिकेश, संवाददाता। रेलवे मार्ग पर डीजीबीआर कार्यालय के समीप एक द
Rishikesh News: रेलवे मार्ग पर डीजीबीआर कार्यालय के समीप एक दीवार के कारण मार्ग के संकरा होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसडीएम से उक्त दीवार को नियमानुसार हटवाने और मार्ग को चौड़ा कराने की गुहार लगाई।
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