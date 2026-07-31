Rishikesh News: माजरी ग्रांट में गुलदार से लोगों में दहशत

Rishikesh News: माजरीग्रांट क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार रात, गेंद कुंवारी बस्ती में गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को उठाया, और शेरगढ़ में गाय का शिकार किया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वन विभाग से सुरक्षा उपायों की मांग की जा रही है।

Rishikesh News: वन क्षेत्रों से सटे माजरीग्रांट क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार देर रात बाल कुंवारी की गोरखा बस्ती में गुलदार घर के बाहर से एक पालतू कुत्ते को उठा ले गया। वहीं, उसी रात शेरगढ़ में गुलदार ने गुर्जर ईशा की गाय को अपना शिकार बना लिया। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

गुलदार के हमले की घटनाएँ बाल कुंवारी की घटना की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत सदस्य हरविंदर कौर और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजीव सिंह मौके पर पहुंचे। सूचना पर वन विभाग की टीम और बीट अधिकारी रीना ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्र में निगरानी की। शेरगढ़ में गाय के शिकार की सूचना पर भी वन विभाग ने मौके का जायजा लिया।

ग्रामीणों की चिंताएँ माजरीग्रांट की प्रधान निशा देवी ने कहा कि लगातार हो रही घटनाएं चिंता का विषय हैं। वन विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाए और ग्रामीणों के साथ-साथ पशुधन की सुरक्षा के लिए प्रभावी इंतजाम करे। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार की बढ़ती गतिविधियों से शाम ढलते ही लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्रों में नियमित गश्त, निगरानी और आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की मांग की। बड़कोट रेंज अधिकारी गणेश उनियाल ने बताया कि दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और गश्त भी तेज कर दी गई है।