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Rishikesh News: 15 अगस्त को हर घर में फहराएं तिरंगा: प्रेमचंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और अनुशासन से मनाने का आह्वान किया। उन्होंने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की सफलता पर जोर देते हुए सभी से घर-घर जाकर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने नए मतदाता बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क बढ़ाने का भी निर्देश दिया।

15 अगस्त को हर घर में फहराएं तिरंगा: प्रेमचंद
15 अगस्त को हर घर में फहराएं तिरंगा: प्रेमचंद

Rishikesh News: विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाया जाए। हर बूथ और हर क्षेत्र में इसकी भव्यता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर-घर जाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ें और प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करें, ताकि पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का वातावरण सशक्त रूप से दिखाई दे। सोमवार को बैराज मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा के मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित किया।

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उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक है। 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी घरों में तिरंगा जरूर लगाएं और वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि संगठन की शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाएं, लोगों की समस्याओं को सुनें और उनके समाधान के लिए तत्पर रहें। उन्होंने नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट से जोड़ने का आह्वान भी किया। इस मौके पर ऋषिकेश मंडल अध्यक्ष मनोज ध्यानी, वीरभद्र मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, श्यामपुर मंडल अध्यक्ष चंद्र मोहन पोखरियाल, रायवाला मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट आदि उपस्थित रहे।

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