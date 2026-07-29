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Rishikesh News: शहर की सड़कों पर चला ‘ऑपरेशन क्लिन’

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: अतिक्रमण को लेकर नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया अभियान ‘ऑपरेश क्लिन’ चलाया गया, जिसमें नगर निगम और पुलिस की टीम ने फुटपाथ पर ठेली-फड़ व दुका

Rishikesh News: शहर की सड़कों पर चला ‘ऑपरेशन क्लिन’

Rishikesh News: कांवड़ यात्रा के तहत सुचारू आवागमन के लिए बुधवार को शहर की सड़कों पर ‘ऑपरेश क्लिन’ चलाया गया, जिसमें नगर निगम और पुलिस की टीम ने फुटपाथ पर ठेली-फड़ व दुकान का सामान रख किए अतिक्रमण को हटाया। दोबारा अतिक्रमण मिलने पर न सिर्फ सामान जब्त करने, बल्कि संबंधित के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

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