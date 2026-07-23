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Rishikesh News: संरक्षित पशु के अवशेष की तस्करी में चालक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: रायवाला पुलिस ने गोवंश के अवशेषों की तस्करी के आरोप में वैन चालक को गिरफ्तार किया है। वैन में करीब पांच कुंतल गोवंश के अवशेष मिले हैं। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसके दो फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Rishikesh News: संरक्षित पशु के अवशेष की तस्करी में चालक गिरफ्तार

Rishikesh News: रायवाला पुलिस ने गोवंश के अवशेषों की तस्करी के आरोप में वैन चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के वाहन से करीब पांच कुंतल गोवंश के अवशेष बरामद किए गए हैं। तस्करी में शामिल उसके दो साथी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

पुलिस की कार्रवाई

कोतवाली पुलिस के अनुसार गुरुवार को नेपाली फार्म तिराहे पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान हरिद्वार की ओर से तेज गति से आ रही एक वैन को रोकने का इशारा किया गया तो चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा किया तो बचने के प्रयास में वैन आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद चालक वैन में ही फंस गया।

तस्करी का खुलासा

पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें करीब पांच कुंतल गोवंश के अवशेष बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अमन निवासी वैनगी चौक पटेलनगर बताया। कोतवाल कमल कुमार लुंठी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अवशेष बिजनौर निवासी फरमान से लाने की बात स्वीवैन की। इन्हें देहरादून के अलग-अलग स्थानों पर पहुंचाया जाना था। आरोपी के दो साथी बाइक से उसके साथ चल रहे थे, जो पुलिस को देखकर फरार हो गए।

कानूनी कार्रवाई

पशु चिकित्साधिवैनी से गोवंश के अवशेष होने की पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

किसे गिरफ्तार किया गया है?
गोवंश के अवशेषों की तस्करी के आरोप में वैन चालक को गिरफ्तार किया गया है।
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