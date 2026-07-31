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Rishikesh News: धमकी और एआई तस्वीर वायरल करने पर तीन लोगों के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: ऋषिकेश, संवाददाता। गंगानगर निवासी एक शख्स ने तीन लोगों पर उसकी एआई फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर

Rishikesh News: धमकी और एआई तस्वीर वायरल करने पर तीन लोगों के खिलाफ केस

Rishikesh News: गंगानगर निवासी एक व्यक्ति ने तीन लोगों पर उसकी एआई फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने नामजद तहरीर में आरोपियों पर दस लाख रूपये की मांग करने का आरोप भी लगाया है।

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