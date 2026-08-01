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Rishikesh News: तीन स्कूलों के 938 बच्चों के दांतों की जांच की

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: सीमा डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने विभिन्न स्कूलों में दंत स्वास्थ्य शिविर आयोजित कियासीमा डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने विभिन्न स्कूलों में दंत स्वास्थ्य

Rishikesh News: तीन स्कूलों के 938 बच्चों के दांतों की जांच की

Rishikesh News: सीमा डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने प्रोजेक्ट एलओएल के तहत विभिन्न स्कूलों में निःशुल्क दंत स्वास्थ्य शिविर का आयोजित किया। जिसमें 938 छात्र छात्राओं के दांतों की जांच कर उन्हें दंत रोग से बचाव को जागरूक किया गया।

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