Rishikesh News: तीन स्कूलों के 938 बच्चों के दांतों की जांच की
Rishikesh News: सीमा डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने विभिन्न स्कूलों में दंत स्वास्थ्य शिविर आयोजित कियासीमा डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने विभिन्न स्कूलों में दंत स्वास्थ्य
Rishikesh News: सीमा डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने प्रोजेक्ट एलओएल के तहत विभिन्न स्कूलों में निःशुल्क दंत स्वास्थ्य शिविर का आयोजित किया। जिसमें 938 छात्र छात्राओं के दांतों की जांच कर उन्हें दंत रोग से बचाव को जागरूक किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।