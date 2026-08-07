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Rishikesh News: जागरूक और आत्मनिर्भर महिलाएं समाज की मजबूत नींव: आरुषि निशंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: स्पर्श गंगा अभियान के कार्यक्रम में महिलाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मानस्पर्श गंगा अभियान के कार्यक्रम में महिलाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मानजौलीग्रा

जागरूक और आत्मनिर्भर महिलाएं समाज की मजबूत नींव: आरुषि निशंक
जागरूक और आत्मनिर्भर महिलाएं समाज की मजबूत नींव: आरुषि निशंक

Rishikesh News: स्पर्श गंगा अभियान के तत्वावधान में शुक्रवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें पूर्व सैनिकों और क्षेत्रीय महिलाओं को सम्मानित किया गया। छिद्दरवाला स्थित पूर्व सैनिक कल्याण भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फिल्म निर्माता डॉ. आरुषि निशंक ने कहा कि जागरूक और आत्मनिर्भर महिलाएं ही समाज की मजबूत नींव हैं। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आरुषि मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के साथ पर्यावरण एवं गंगा संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

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