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Rishikesh News: हाथियों ने धान की फसल रौंदी

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: चक जोगीवाला में देर रात हाथियों ने मचाया उत्पातचक जोगीवाला में देर रात हाथियों ने मचाया उत्पातरायवाला, संवाददाता। वन क्षेत्रों से सटे इलाकों में वन्

हाथियों ने धान की फसल रौंदी
हाथियों ने धान की फसल रौंदी

Rishikesh News: वन क्षेत्रों से सटे इलाकों में वन्य जीवों का आतंक थम नही रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व की कासरो और बड़कोट रेंज से सटे ग्राम पंचायत चक जोगीवाला में हाथियों ने भारी उत्पात मचाया है। देर रात जंगल से निकलकर आए हाथियों के दल ने खेतों में घुसकर फसल को रौंद डाला, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है।

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