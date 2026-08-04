Rishikesh News: भट्टोवाला में बिजली चोरी पर केस
Rishikesh News: ऋषिकेश, संवाददाता।भट्टोवाला प्लांटेशन में एक घर में ऊर्जा निगम की टीम ने बिजली पकड़ ली। शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपी के
Rishikesh News: भट्टोवाला प्लांटेशन में एक घर में ऊर्जा निगम की टीम ने बिजली पकड़ ली। शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवर अभियंता बिरमपाल सिंह ने तहरीर में बताया कि बीते सोमवार को वह उपखंड अधिकारी के साथ भट्टोवाला प्लांटेशन क्षेत्र में पहुंचे थे। उन्हें यहां एक मकान के निर्माण कार्य में मीटर से पहले केबिल में कट से दो तारें जोड़कर बिजली चोरी होती मिली। अवर अभियंता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अमित कुमार के खिलाफ विद्युत अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया है।
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