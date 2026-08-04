Rishikesh News: दूनमार्ग पर इलैक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक
Rishikesh News: ऋषिकेश, संवाददाता। शहर में दूनमार्ग स्थित एक बैंक शाखा के बाहर खड़ी इलैक्ट्रिक स्कूटी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही
Rishikesh News: शहर में मंगलवार सुबह दूनमार्ग स्थित एक बैंक शाखा के बाहर खड़ी इलैक्ट्रिक स्कूटी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही मिनटों में स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।