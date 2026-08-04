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Rishikesh News: दूनमार्ग पर इलैक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: ऋषिकेश, संवाददाता। शहर में दूनमार्ग स्थित एक बैंक शाखा के बाहर खड़ी इलैक्ट्रिक स्कूटी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही

Rishikesh News: दूनमार्ग पर इलैक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक

Rishikesh News: शहर में मंगलवार सुबह दूनमार्ग स्थित एक बैंक शाखा के बाहर खड़ी इलैक्ट्रिक स्कूटी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही मिनटों में स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

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