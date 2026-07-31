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Rishikesh News: पांच किमी कंधे पर बीमार शिवभक्त को सड़क तक लाए पुलिसकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: ऋषिकेश, संवाददाता।श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में पुलिस बाखूबी दायित्वों के निर्वाह में लगी है। पैदल मार्ग पर शुक्रवार को नीलकंठ

Rishikesh News: पांच किमी कंधे पर बीमार शिवभक्त को सड़क तक लाए पुलिसकर्मी

Rishikesh News: पैदल मार्ग पर शुक्रवार को नीलकंठ पैदल मार्ग पर एक शिवभक्त की अचानक तबियत बिगड़ी, तो पुलिसकर्मी उसे कंधे पर बैठा कर धांधला पानी तक लाए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद फिर से पुलिसकर्मियों ने भोलेभक्त को कंधों पर बिठाकर पांच किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क तक पहुंचाया।

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