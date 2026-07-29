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Rishikesh News: भाजपा राज में निरंतर हो रहे विकास कार्य: बृजभूषण गैरोला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: विधायन ने दुल्हनी नदी पर 4.12 करोड़ के बाढ़ सुरक्षा कार्य का किया शुभारंभविधायन ने दुल्हनी नदी पर 4.12 करोड़ के बाढ़ सुरक्षा कार्य का किया शुभारंभलक

Rishikesh News: भाजपा राज में निरंतर हो रहे विकास कार्य: बृजभूषण गैरोला

Rishikesh News: विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। भाजपा सरकार में विकास कार्यों को निरंतर गति मिल रही है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

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