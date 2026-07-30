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Rishikesh News: डेंगू से बचाव को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: डेंगू की रोकथाम और जनजागरूकता के उद्देश्य से नगर पालिका डोईवाला ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। स्वच्छता वाहिनियों ने लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। सफाई निरीक्षक ने स्वच्छता को रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका बताया और जलभराव की सूचना देने की अपील की।

डेंगू से बचाव को किया जागरूक
डेंगू से बचाव को किया जागरूक

Rishikesh News: जौलीग्रांट। डेंगू की रोकथाम और जनजागरूकता के उद्देश्य से नगर पालिका डोईवाला की ओर से क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत पालिका की स्वच्छता वाहिनियों ने विभिन्न वार्डों में घर-घर जाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया। सफाई निरीक्षक संकेत ने कहा कि डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका स्वच्छता और जागरूकता है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखे व कहीं भी पानी जमा न होने दे तो डेंगू के खतरे को काफी हद तक रोका जा सकता है।

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उन्होंने लोगों से किसी भी क्षेत्र में जलभराव या गंदगी दिखाई देने पर तत्काल नगर पालिका को सूचना देने की अपील की। इस मौके पर सुपरवाइजर नीरज कुमार, पूनम तोमर, मीनू देवी, कमलेश, सरोज, सतीश, विनीत, तुषार आदि उपस्थित रहे I

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