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Rishikesh News: दिनदहाड़े महिला से चेन लूट में दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: बैराज कॉलोनी में दिनदहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की। लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने लूटी गई चेन बरामद कर ली और आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

Rishikesh News: दिनदहाड़े महिला से चेन लूट में दो गिरफ्तार

Rishikesh News: बैराज कॉलोनी में दिनदहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट भी की। हालांकि, भागने के दौरान स्थानीय लोगों ने दोनों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस के अनुसार, घटना रविवार शाम की है। बैराज कॉलोनी निवासी 53 वर्षीय रेखा त्यागी घर से दूध लेने निकली थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें घेर लिया और गले से सोने की चेन झपट ली। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और भागने का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुछ दूरी पर दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। पूछताछ में आरोपियों की पहचान राहुल कुमार और विकास, निवासी खेल्लानी, डोडा (जम्मू-कश्मीर) के रूप में हुई। एम्स चौकी प्रभारी देवेंद्र पंवार ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन बरामद कर ली गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी घूमने के बहाने ऋषिकेश आए थे। उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए देहरादून के प्रेमनगर से किराये पर बाइक ली थी और पहचान छिपाने के उद्देश्य से बाइक की नंबर प्लेट को कपड़े और टेप से ढक दिया था.

वारदात के बाद की कानूनी कार्रवाई

दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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वारदात से पहले छिपाई पहचान, नंबर प्लेट पर चढ़ाया कपड़ा

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी की थी। देहरादून के प्रेमनगर से किराये पर बाइक लेने के बाद उन्होंने उसकी नंबर प्लेट को कपड़े और टेप से ढक दिया, ताकि सीसीटीवी कैमरों या राहगीरों की नजर में बाइक की पहचान न हो सके। वारदात के बाद भीड़ ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया और कुछ ही दूरी पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड और उत्तराखंड में उनकी गतिविधियों की भी जांच कर रही है.

सामान्य प्रश्न

वारदात कब हुई?
घटना रविवार शाम की है।
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