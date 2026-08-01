Rishikesh News: डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय सदैव सतर्क रहें: विनोद डोभाल
Rishikesh News: सिपेट में साइबर सुरक्षा विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआसिपेट में साइबर सुरक्षा विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ
Rishikesh News: सिपेट देहरादून में साइबर सुरक्षा: डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ सशक्त बनाना विषय पर व्याख्यान आयोजित हुआ। जिसमें छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया गया।
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