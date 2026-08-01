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Rishikesh News: डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय सदैव सतर्क रहें: विनोद डोभाल

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: सिपेट में साइबर सुरक्षा विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआसिपेट में साइबर सुरक्षा विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ

Rishikesh News: डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय सदैव सतर्क रहें: विनोद डोभाल

Rishikesh News: सिपेट देहरादून में साइबर सुरक्षा: डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ सशक्त बनाना विषय पर व्याख्यान आयोजित हुआ। जिसमें छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया गया।

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हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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