Rishikesh News: रविवार को भी खोलें गैस एजेंसी
Rishikesh News: पूर्ति निरीक्षक ने बैठक कर संचालकों को दिए निर्देश निरंतर रखने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने शनिवार को दूनमार्ग स्थित पेट्रोल पंप भवन बैठ
Rishikesh News: कांवड़ यात्रा में शहर व आसपास क्षेत्र में गैस व ईंधन की सप्लाई निरंतर रखने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने शनिवार को दूनमार्ग स्थित पेट्रोल पंप भवन बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी संचालकों से वार्ता की। बताया कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें आवश्यक सेवाओं के रूप गैस व तेल की सप्लाई को निरंतर जारी रखना है।
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