Rishikesh News: वीरभद्र में श्रमिक की मौत पर 11 महीने बाद केस

Rishikesh News: वीरभद्र क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन में दीवार गिरने से घायल श्रमिक अनुज की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेदार और भवन स्वामी पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Rishikesh News: वीरभद्र क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन में खुदाई के दौरान दीवार गिरने से घायल श्रमिक की उपचार के दौरान मौत मामले में पुलिस ने घटना के करीब 10 माह बाद भवन स्वामी, ठेकेदार और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

घटना का विवरण कोतवाली पुलिस के अनुसार हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी निवासी रगवीर सिंह ने तहरीर में बताया कि सात सितंबर 2025 को उनका 30 वर्षीय पुत्र अनुज मजदूरी के लिए वीरभद्र गया था।

शिकायत और विभागीय कार्रवाई वहां निशांत मलिक के निर्माणाधीन भवन में उसे अन्य श्रमिकों के साथ काम पर लगाया गया था। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। ठेकेदार रामप्रसाद, अमित विश्वाह और अन्य लोगों ने अनुज से उसकी इच्छा के विरुद्ध करीब 20 फीट ऊंची दीवार के बराबर गहरे गड्ढे में खुदाई कराई।

दीवार गिरने का परिणाम इसी दौरान दीवार भरभराकर गिर गई और अनुज मलबे में दब गया। रगवीर सिंह का आरोप है कि घटना की सूचना उन्हें समय पर नहीं दी गई और उनका पुत्र करीब आधे घंटे तक मलबे में दबा रहा। गंभीर रूप से घायल अनुज को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, जहां 11 सितंबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

लापरवाही के आरोप उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भवन स्वामी और ठेकेदार ने इलाज का खर्च तक नहीं उठाया। पीड़ित ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की थी। कोतवाल यशपाल बिष्ट ने बताया कि भवन स्वामी, ठेकेदार सहित नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।