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Rishikesh News: एसआईआर अभियान के लिए कांग्रेस की 10 सदस्यीय टीम गठित

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: डोईवाला और ऋषिकेश में कंट्रोल रूम स्थापितडोईवाला और ऋषिकेश में कंट्रोल रूम स्थापितमतदाताओं को दस्तावेज़ व नाम सुरक्षित रखने में मिलेगा सहयोग

Rishikesh News: एसआईआर अभियान के लिए कांग्रेस की 10 सदस्यीय टीम गठित

Rishikesh News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर परवादून जिला कांग्रेस ने एसआईआर अभियान के प्रभावी संचालन के लिए 10 सदस्य समिति का गठन किया है। समिति डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्रों में नोटिस प्राप्त मतदाताओं को आवश्यक मार्गदर्शन देने, दस्तावेज तैयार कराने तथा मतदाता सूची में उनके नाम सुरक्षित रखने में सहयोग करेगी।

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