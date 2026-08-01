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Rishikesh News: बूथ स्तर तक संगठन को किया जाएगा मजबूत: मोहित उनियाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: परवादून जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषितपरवादून जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित50 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

Rishikesh News: बूथ स्तर तक संगठन को किया जाएगा मजबूत: मोहित उनियाल

Rishikesh News: परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की संस्तुति पर नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में जिला महासचिव के रूप में गजेंद्र विक्रम शाही, स्वतंत्र बिष्ट, रमेश रांगड़, गौरव मल्होत्रा, कमलेश शर्मा, संदीप थापा, अफसाना अंसारी, अमित सैनी, राहुल मनवाल, सूरज भट्ट, शंभू प्रसाद रंकोटी, रेखा कांडपाल सती, अनिल रतूड़ी, रोशन व्यास और विजय बिष्ट को नियुक्त किया गया है।

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