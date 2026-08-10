Rishikesh News: हर्रावाला में घर में घुसकर दो लोगों को पीटा
Rishikesh News: मारपीट में पेपर स्प्रे का प्रयोग कर घर की संपत्ति को भी पहुंचाया नुकसानहर्रावाला स्थित सिद्धपुरम कॉलोनी में युवतियों समेत सात लोग एक घर में घुस गए। उन
Rishikesh News: हर्रावाला स्थित सिद्धपुरम कॉलोनी में युवतियों समेत सात लोग एक घर में घुस गए। उन्होंने घर एक युवक से मारपीट करते हुए दोस्त को भी जमकर पीट दिया। पेपर स्प्रे का प्रयोग करते हुए घर की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। शिकायत पर पांच लोगों नामजद कर पुलिस ने दो अज्ञातों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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