Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rishikesh News: बच्चों ने दिया बाघ संरक्षण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
Follow us on Google News
share

Rishikesh News: राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवसराजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

Rishikesh News: बच्चों ने दिया बाघ संरक्षण का संदेश

Rishikesh News: राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें विशेषज्ञों ने बच्चों को बाघ दिवस महत्ता के बारे में बताया। बच्चों ने पेंटिंग और नाटक के जरिए बाघों के संरक्षण का संदेश दिया।

ये भी पढ़ें:अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर छात्रों ने जाना रेस्क्यू अभियानों की असली चुनौतियां
ये भी पढ़ें:Barabanki News: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघ संरक्षण का दिया गया संदेश
ये भी पढ़ें:अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बच्चों ने प्रस्तुति दी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rishikesh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।