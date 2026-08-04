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Rishikesh News: जन्म दिन पर महेंद्र भट्ट के दीर्घायु की कामना की

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: भाजपाईयों ने धूमधाम से मनाया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जन्म दिनभाजपाईयों ने धूमधाम से मनाया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जन्म दिनऋषिकेश, संवाददाता। तीर्थनग

जन्म दिन पर महेंद्र भट्ट के दीर्घायु की कामना की
जन्म दिन पर महेंद्र भट्ट के दीर्घायु की कामना की

Rishikesh News: ऋषिकेश में मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का जन्म दिन धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न जगहों पर भाजपाईयों ने कार्यक्रम आयाजित कर सेवार्थ कार्य किए। जिसके जरिए महेंद्र भट्ट के दीर्घायु की कामना की गई।

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