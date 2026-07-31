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Rishikesh News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेरी कोतवाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: स्थानीय व्यापारियों के साथ कुछ लोगों पर लगाया ब्लैकमेलिंग कर उगाही का आरोपकी ऋषिकेश, संवाददाता। नगर क्षेत्र में कुछ लोगों पर स्थानीय व्यापारियों और उ

भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेरी कोतवाली
भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेरी कोतवाली

Rishikesh News: नगर क्षेत्र में कुछ लोगों पर स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को ब्लैकमेल कर उगाही का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कोतवाली घेर ली। व्यापारियों के साथ उन्होंने सीओ और कोतवाल को ज्ञापन सौंपकर इन कृत्यों के लिए संगठित गिरोह संचालित होने की आशंका जताई। पुलिस से मामले की जांच कर इस तरह के आसामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

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