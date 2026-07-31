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Rishikesh News: ऋषिकेश क्षेत्र का संतुलित और निरंतर विकास मेरी प्राथमिकता: प्रेमचंद

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: वीरभद्र क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए विाधयक ने 64 लाख देने की घोषणा की वीरभद्र क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए विाधयक ने 64 लाख देने की घोषणा की

Rishikesh News: ऋषिकेश क्षेत्र का संतुलित और निरंतर विकास मेरी प्राथमिकता: प्रेमचंद

Rishikesh News: विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र का संतुलित और निरंतर विकास उनकी प्राथमिकता है तथा जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी जनसमस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाने का आह्वान किया। शुक्रवार को बैराज मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में वीरभद्र मंडल के बूथ अध्यक्षों संग विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की।

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