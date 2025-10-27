Hindustan Hindi News
32 बार चाकू गोदकर मारा, ऋषिकेश में क्रूरता से कत्ल के बाद बड़ा हंगामा

संक्षेप: उत्तराखंड के ऋषिकेश में शनिवार रात एक युवक की चाकू से 32 बार गोदकर हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर रविवार को हंगामा किया।

Mon, 27 Oct 2025 06:58 AMSudhir Jha हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
उत्तराखंड के ऋषिकेश में शनिवार रात एक युवक की चाकू से 32 बार गोदकर हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर रविवार को हंगामा किया। शाम को लोगों ने बदरीनाथ हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस में मृतक के पिता की तहरीर पर मारे गए युवक के दोस्त समेत दो नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, हत्या शनिवार रात करीब साढ़े दस बजे हुई। नरेंद्रनगर ब्लॉक में दोगीपट्टी के मटियाली गांव निवासी रायचंद कंडारी ने तहरीर देकर बताया कि वह कई महीने से सपरिवार मुनिकीरेती के शीशमझाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे पड़ोस में रहने वाला अक्षय पुत्र नरेश ठाकुर, उनके 30 वर्षीय बेटे अजेंद्र को घर से बुलाकर ले गया था। अजेंद्र रात नौ बजे तक नहीं लौटा तो उन्होंने कॉल की। अजेंद्र ने बताया कि वह खारास्रोत में अंग्रेजी शराब की दुकान के पास है।

रायचंद ने बताया कि इसके बाद रात करीब 10:38 बजे उन्हें फोन आया कि अजेंद्र के साथियों ने उसके साथ मारपीट की है। आरोपी ही जख्मी अजेंद्र को अस्पताल ले गए हैं। परिजन आनन-फानन में ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां बेटा नहीं मिला। यहां से वे मायाकुंड में निजी अस्पताल पहुंचे जहां अजेंद्र लहूलुहान हालत में मिला। रायचंद ने बताया कि उन्हें देखते ही अक्षय, अपने साथियों के साथ फरार हो गया। रायचंद बेटे को एम्स ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के विरोध में रविवार को लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि आरोपियों ने अजेंद्र पर कुल 32 वार किए। उधर, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

मुनिकीरेती थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि रायचंद की तहरीर पर मुख्य आरोपी अक्षय ठाकुर निवासी शीशमझाड़ी, मुनिकीरेती के साथ एक अन्य सोनू और अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम एम्स में ही कराया गया। अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया है।

हाईवे पर छह घंटे तक लगाया जाम

मुनिकीरेती में अजेंद्र कंडारी की हत्या के विरोध में रविवार को स्थानीय लोग भड़क गए। उन्होंने अजेंद्र की पत्नी को सरकारी नौकरी, दोषियों को सख्त सजा और खारास्रोत में शराब की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर बदरीनाथ हाईवे छह घंटे तक जाम रखा। परिजन शव को हाईवे पर रखकर पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

शराब की दुकान पर भी हंगामा

अजेंद्र को एम्स ऋषिकेश में मृत घोषित करने के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश पनपना शुरू हुआ, जो कि रविवार सुबह मुनिकीरेती में हाईवे से लेकर शराब की दुकान तक दिखा। अजेंद्र के मूल निवास दोगीपट्टी क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग मुनिकीरेती पहुंचे। उन्होंने शुरुआत में खारास्रोत स्थित शराब की दुकान पर हंगामा किया। इसके बाद आक्रोशित लोग दोपहर 12 बजे पीडब्ल्यूडी तिराहे पर बदरीनाथ हाईवे को जाम कर धरने पर बैठ गए। उन्होंने हत्या को लेकर गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

दोषियों को फांसी की मांग

दोपहर करीब दो बजे नरेंद्रनगर एसडीएम आशीष घिल्ड़ियाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, तो अजेंद्र की बहन किरन चौहान और मां विमला देवी ने दोषियों को फांसी और अजेंद्र की पत्नी को सरकारी नियुक्त देने की मांग रखी। एम्स ऋषिकेश से पोस्टमार्टम के बाद दिन में 3:30 बजे अजेंद्र का शव पीडब्ल्यूडी तिराहे पर पहुंचा तो गुस्साए लोगों का आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह शव को लेकर पीडब्ल्यूडी से तपोवन तिराहे पर पहुंचे। जाम के चलते पुलिस को वाहनों का रूट डायवर्ट करना पड़ा।

गुस्साए लोगों ने आबकारी निरीक्षक का घेराव किया

खारास्रोत में अंग्रेजी शराब के दुकान रविवार को आक्रोशित लोगों ने खुलने नहीं दी। दोपहर में नरेंद्रनगर के आबकारी निरीक्षक समर बिष्ट मौके पर पहुंचे, तो गुस्साए लोगों ने उन्हें भी घेर लिया। तीर्थक्षेत्र में शराब की दुकान को लेकर उन्हें आबकारी अधिकारी को खूब सुनाई। किसी तरह से आबकारी अधिकारी पीडब्ल्यूडी तिराहे पर एसडीएम आशीष घिल्ड़ियाल के पास जाने को पैदल ही निकले, तो आक्रोशित युवक भी उनके साथ ही चल पड़े।

एसडीएम के आश्वासन पर जाम किया समाप्त

आक्रोशित परिजनों और लोगों ने रविवार शाम करीब छह बजे एसडीएम आशीष घिल्ड़ियाल और संबंधित महकमों की ओर से लिखित आश्वासन पर जाम खोला। पूर्व विधायक ओमगोपाल रावत ने यह लिखित आश्वासन परिजनों को सौंपा। वहीं हत्या की सूचना पर पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत भी रविवार को अजेंद्र के परिजनों से तपोवन तिराहे पर मिलने पहुंचे। उन्होंने घटना पर गहरा आक्रोश जाहिर किया।

