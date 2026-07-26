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ऋषिकेश का राम झूला दिसंबर तक के लिए हुआ बंद , क्या वजह

By Aditi Sharma
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ऋषिकेश की मशहूर जगहों में से एक रामझूसा दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि शनिवार को इसे दोनों ओर से बंद कर दिया गया है।  

ऋषिकेश का राम झूला दिसंबर तक के लिए हुआ बंद , क्या वजह
राम झूला दिसंबर तक के लिए बंद

ऋषिकेश का 40 साल पुराना राम झूला सस्पेंशन ब्रिज लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मरम्मत, अपग्रेडेशन और रेनोवेशन के काम के लिए ये ब्रिज दिसंबर तक बंद किया गया है। सरकार ने इसकी मरम्मत के 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। शनिवार को इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि समय के साथ राम झूले की नींव और सस्पेंशन तारों के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है जिसकी मरम्मत की जानी जरूरी है। इससे पहले साल 2019 और 2023 की मॉनसून की बारिश के दौरान भी इसमें काफी दिक्कत आ गई थीं। इन दोनों ही बार कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था।

कब तक पूरा होगा काम?

220 मीटर लंबा और दो मीटर चौड़ा ये पुल गंगा दी के ऊपर पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गड़वाल जिलों को जोड़ता है। नरेंद्रनगर में पीडब्ल्यूडी (PWD) के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कर्णवाल ने बताया कि लंबे समय के समाधान के लिए पुल की री तरह से मरम्मत जरूरी थी। राज्य सरकार ने 10 करोड़ का बजट मंजूर किया है, इसलिए हमने मरम्मत और बहाली के काम के लिए शनिवार शाम से पुल को दोनों तरफ से बंद कर दिया है। उम्मीद है कि यह काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पुल को जनता के लिए फिर से खोल दिया जाएगा।

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कारोबारियों ने जताई चिंता

राम झूला बंद किए जाने से व्यापारियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि मरम्मत का ये काम कांवड़ यात्रा का सीजन खत्म होने के बाद किया जाना चाहिए था। उनका मानना है कि राम झूला बंद होने से बाजार और कारोबार पर असर होगा क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों कांवड़िए ऋषिकेश आते हैं और नीलकंठ महादेव मंदिर जाते हैं। ऐसे में कांववड़िए, तीर्थयात्री और अन्य पर्यटक भी राम झूसा का इस्तेमाल करते हैं।

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1986 में बना ये झूसा ऋषिकेश की मशहूर जगहों में से एक है। इसके बंद होने से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही के साथ-साथ आस-पास के बाज़ार इलाकों में चल रहे कारोबार पर भी असर पड़ने की उम्मीद है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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