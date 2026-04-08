ऋषिकेश में गंगा किनारे शराब पीने से रोकने पर पुलिस पर चिल्लाई महिला, कहा- 'इन लोगों की रोजी रोटी...'
हरियाणा की एक महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में महिला ऋषिकेश में गंगा किनारे शराब पीने पर आपत्ति जताने वाले पुलिसकर्मियों से बहस करती नजर आ रही है। बहस के दौरान उसने कहा कि इन लोगों की रोजी-रोटी काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है और पर्यटकों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है।
हरियाणा की एक महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में महिला ऋषिकेश में गंगा किनारे शराब पीने पर आपत्ति जताने वाले पुलिसकर्मियों से बहस करती नजर आ रही है। बहस के दौरान उसने कहा कि इन लोगों की रोजी-रोटी काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है और पर्यटकों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है।
ऋषिकेश में एक पर्यटक और पुलिस के बीच हुई झड़प का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। आरोप है कि गंगा नदी के किनारे शराब पीने से एक महिला को रोका गया था। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, हरियाणा की रहने वाली यह महिला इलाके में शराब पीने पर आपत्ति जताने वाले पुलिसकर्मियों से बहस करती नजर आ रही है। बहस के दौरान उसने कहा कि स्थानीय लोगों की आजीविका काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है और पर्यटकों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है।
पुलिस ने नियमों का हवाला दिया
हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक संवेदनशीलता और स्थानीय नियमों के कारण नदी के किनारे कई क्षेत्रों में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लागू है। वीडियो में पुलिस अधिकारियों को यह दोहराते हुए सुना जा सकता है कि यह स्थान पवित्र माना जाता है और ऐसी गतिविधियां यहां वर्जित हैं। हालात थोड़े समय के लिए तब बिगड़ गए जब आसपास लोग जमा हो गए और बहस बढ़ती चली गई। फिर महिला के पति ने हस्तक्षेप किया और पत्नी को वहां से दूर ले गया, जिससे मामला शांत हो गया।
निर्धारित धार्मिक क्षेत्रों में शराब और मांसाहारी पर रोक
बता दें कि ऋषिकेश में निर्धारित धार्मिक क्षेत्रों में शराब और मांसाहारी भोजन पर सख्त प्रतिबंध है। अधिकारी नियमित रूप से घाटों और नदी तटों की निगरानी करते हैं ताकि शहर के आध्यात्मिक स्वरूप को बनाए रखा जा सके और गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।
यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं
इस वीडियो ने इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी। यूजर्स ने इस घटना पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए। एक यूजर ने महिला के व्यवहार की आलोचना करते हुए लिखा कि यह नशा शराब के कारण नहीं है। यह धन और सत्ता का नशा है। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करके बच सकते हैं। कानून की अपनी सीमाएं होती हैं। ईश्वर को किसी कानून की जरूरत नहीं होती। जब ईश्वर अपना प्रकोप दिखाता है तो धरती तुम्हारे पैरों तले से खिसक जाएगी। सावधान रहो।
वहीं एक अन्य टिप्पणी में पर्यटकों के कथित विशेषाधिकार पर सवाल उठाया गया है। यूजर ने लिखा कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे लोगों पर कोई परोपकार कर रहे हैं? पहाड़ी क्षेत्र पहले से ही भीड़भाड़ वाले हैं। ऐसे आगंतुकों को पवित्र स्थानों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए।
एक यूजर ने लिखा कि वाह! ऐसा लगता है कि पर्यटक का बटुआ न केवल स्थानीय सेवाओं को खरीदता है, बल्कि बुनियादी नागरिक जिम्मेदारियों से भी मुक्ति दिलाता है।
एक यूजर ने लिखा कि मैडम, आपका पर्यटक पैसा स्वागत योग्य है, लेकिन गंगा आपकी निजी संपत्ति नहीं है। एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की कि यह बकवास हमेशा के लिए बंद करो कि अगर हम नहीं आएंगे, तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। यह हक जताना बंद करो। किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम अपनी मर्जी से आए हो। यह किसी का घर है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुमने कुछ पैसों में खरीदा हो।
एक अन्य यूजर ने कहा कि उनकी पूरी तरह से जांच करो, सामान का रजिस्ट्रेशन कराओ या ऐसे पर्यटकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दो। ये व्यवहार खतरनाक हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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