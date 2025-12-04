Hindustan Hindi News
ऋषिकेश में शराब के ठेके के बाहर बवाल, दो गुटों में खूनी संघर्ष; वीडियो वायरल

संक्षेप:

ऋषिकेश रायवाला में शराब के ठेके के बाद दो गुटों में लड़ाई हो गई। वे शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कार के शीशे फोड़ डाले। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

Thu, 4 Dec 2025 12:56 PMGaurav Kala ऋषिकेश
उत्तराखंड के ऋषिकेश में शराब के ठेके के बाहर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। आरोपियों ने कार में तोड़फोड़ की और ईंट से शीशे तक तोड़ डाले। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के समझाने पर भी वे नहीं माने और भागने की कोशिश करने लगे। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है।

घटना बुधवार की रात करीब नौ बजे हुई। मिली जानकारी के अनुसार, रायवाला में अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर बुधवार देर रात तीन लोगों ने हंगामा करते हुए एक शख्स की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कार में तोड़फोड़ कर ईंट पत्थर से शीशे तक तोड़ डाले‌। सरेआम तोड़फोड़ होते ही शराब की दुकान के आसपास अफरा-तफरी फैल गई।

आसपास के लोगों ने इसकी सूचना रायवाला कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तोड़फोड़ करने के आरोप में तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उन्हें कोतवाली में लाकर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक व्यक्ति परिवार के साथ खुद को पीड़ित बताते हुए बिना किसी वजह उसकी कार में तोड़फोड़ करने की बात कहता हुआ साफ तर पर सुनाई भी दे रहा है। कोतवाल आरएस खोलिया ने बताया कि तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द मामले में अग्रिम कार्रवाई की जएगी। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र खोलिया ने कहा कि तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

