उत्तराखंड में रेल परियोजना पर आई खुशखबरी, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

संक्षेप: Rishikesh Karnaprayag Rail Project: उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि अगले साल ब्यासी तक ट्रायल शुरू होगा।

Sun, 2 Nov 2025 07:53 AMGaurav Kala देहरादून
Rishikesh Karnaprayag Rail Project: उत्तराखंड अपनी स्थापना का 25 साल सेलीब्रेट कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर बड़ी खुशखबरी दी। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि इस प्रोजेक्ट के तहत अगले साल तक ब्यासी तक ट्रायल रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को विकसित उत्तराखंड के रूप में स्थापित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। धामी ने कहा कि सरकार में आते ही उन्होंने रिक्त पदों को भरने का संकल्प लिया था। इसके तहत अभी तक 26 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और अगले एक साल में 10 से 12 हजार नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भर्तियों में शुचिता के लिए सख्त नकल रोधी कानून लागू किया गया है।

राज्य गठन के रजत जयंती समारोहों की श्रृंखला की विधिवत शुरुआत करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान धामी ने कहा कि मुख्य सेवक बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो ऐतिहासिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। इसके अलावा राज्य में नकल को रोकने के लिए सख्त नकल रोधी कानून बनाया गया। नया कानून आने के बाद से भर्तियों में शुचिता आई है और मेहनती युवाओं को ही नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाकर अधिक से अधिक संख्या में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने को कहा गया है।

स्वर्ण जयंती से पहले विकसित होने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना की है। इसके तहत पूरे देश के साथ ही हमारा राज्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। हम उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। धामी ने कहा कि 2050 में जब उत्तराखंड अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा होगा तो हम एक विकसित राज्य के रूप में होंगे। इसके लिए सरकार 25 सालों की रणनीति पर काम कर रही है।

ब्यासी तक अगले साल से शुरू होगी ट्रायल ट्रेन

धामी ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले साल तक ब्यासी तक ट्रायल रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही सरकार जॉलीग्रांट एवं पंतनगर हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की दिशा में काम कर रही है। वाइब्रेंट विलेज योजना में कुछ नए गांवों को शामिल करने के साथ सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।

बीमार आंदोलनकारियों का इलाज कराएगी सरकार

पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के सामने दो बीमार आंदोलनकारियों के मामले उठाए गए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलन के बाद से बीमार चल रहे दोनों आंदोलनकारियों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के आवासों के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि पत्रकारों के आवास के लिए भी योजना पर विचार किया जाएगा।

