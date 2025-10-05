rifileman suraj singh negi martyr in cross firing shootout in Baramulla belongs to kotdwar of uttarakhand बारामूला में उत्तराखंड के जवान सूरज सिंह नेगी शहीद, पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा घर, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़rifileman suraj singh negi martyr in cross firing shootout in Baramulla belongs to kotdwar of uttarakhand

बारामूला में उत्तराखंड के जवान सूरज सिंह नेगी शहीद, पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा घर

बताया जा रहा है कि राइफलमैन सूरज सिंह नेगी ड्यूटी के दौरान गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। क्रॉस फायरिंग के दौरान सूरज शहीद हुए। आज उनका पार्थिव शरीर कोटद्वार पहुंचेगा।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 07:18 AM
share Share
Follow Us on
बारामूला में उत्तराखंड के जवान सूरज सिंह नेगी शहीद, पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा घर

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में तैनात कोटद्वार के सपूत राइफलमैन सूरज सिंह नेगी ड्यूटी के दौरान गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हो गए। सूत्रों के अनुसार क्रॉस फायरिंग के दौरान सूरज शहीद हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूरज की शहादत पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि शहीद सूरज की वीरता और बलिदान को पूरे देश का नमन है।

25 वर्षीय सूरज कोटद्वार के लालपुर के रहने वाले थे। परिजनों के अनुसार बारामूला में ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई।

ये भी पढ़ें:बारामूला में 2 आतंकी ढेर, अनंतनाग में चौथे दिन जारी है एनकाउंटर

सूरज ने 2021 में गोरखा रेजीमेंट में भर्ती हुए थे। कुछ समय पहले ही वे छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। उनका पार्थिव शरीर रविवार तड़के कोटद्वार पहुंचने की संभावना है।

सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट किया,"जम्मू-कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में माँ भारती की सेवा करते हुए कोटद्वार के वीर पुत्र, राइफलमैन सूरज सिंह नेगी जी के शहीद होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। आपकी वीरता और बलिदान को नमन, आपकी शौर्यगाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगी। विनम्र श्रद्धांजलि !"

Uttarakhand News Indian Army

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।