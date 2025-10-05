बारामूला में उत्तराखंड के जवान सूरज सिंह नेगी शहीद, पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा घर

बताया जा रहा है कि राइफलमैन सूरज सिंह नेगी ड्यूटी के दौरान गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। क्रॉस फायरिंग के दौरान सूरज शहीद हुए। आज उनका पार्थिव शरीर कोटद्वार पहुंचेगा।

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में तैनात कोटद्वार के सपूत राइफलमैन सूरज सिंह नेगी ड्यूटी के दौरान गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हो गए। सूत्रों के अनुसार क्रॉस फायरिंग के दौरान सूरज शहीद हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूरज की शहादत पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि शहीद सूरज की वीरता और बलिदान को पूरे देश का नमन है।

25 वर्षीय सूरज कोटद्वार के लालपुर के रहने वाले थे। परिजनों के अनुसार बारामूला में ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई।

सूरज ने 2021 में गोरखा रेजीमेंट में भर्ती हुए थे। कुछ समय पहले ही वे छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। उनका पार्थिव शरीर रविवार तड़के कोटद्वार पहुंचने की संभावना है।