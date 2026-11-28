9 साल बाद वतन लौटे, सऊदी अरब में फंसे पिता के लिए बेटी ने छेड़ी थी मुहिम
नौ साल का बिछोह, पिता की बेबसी और बेटी का अटूट संघर्ष। सऊदी अरब में फंसे उत्तराखंड के इंद्रमणि नौटियाल आखिरकार शुक्रवार को वतन लौट आए। उनको अपने सामने देखते ही परिजनों की आंखें छलक पड़ीं।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोरसाड़ा गांव निवासी नौटियाल परिवार के लिए नौ साल का वक्त असहनीय दर्द का दौर था। पत्नी ने पति की राह देखी और बच्चे पिता के साये के बिना बड़े होते रहे। लेकिन, इस इंतजार के आगे संघर्ष की जीत हुई। शुक्रवार सुबह समाजसेवी रोशन रतूड़ी के साथ इंद्रमणि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उत्तराखंड के लोगों ने उनका स्वागत किया। दोपहर बाद वे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे।
जैसे ही परिवार से इंद्रमणि का सामना हुआ, लंबे समय का दर्द आंसुओं में बह निकला। पत्नी सरस्वती, बेटी दीपिका और बेटे शुभम ने उनको गले लगा लिया। इंद्रमणि भी अपनों को सीने से लगाकर भावुक हो उठे। मौके पर लोगों ने फूल-माला और तालियों से स्वागत किया। इधर, उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार ने इंद्रमणि की वापसी में सहयोग करने वाले लोगों का आभार जताया। उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ का भी धन्यवाद किया। वहीं, प्रतापनगर के कांग्रेस नेता उदय रावत ने भी सहयोग करने वालों के प्रति आभार जताया।
एक हादसा बना कैद जैसी जिंदगी की वजह
इंद्रमणि रोजी-रोटी कमाने सऊदी अरब गए थे। लेकिन वहां एक हादसे ने जिंदगी बदल डाली। उन पर 2.29 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगा दिया गया। इतनी बड़ी रकम चुकाना उनके बूते से बाहर था। इसलिए, वतन वापसी उलझती चली गई।
बेटी ने पिता की वापसी के लिए बनाया मिशन
पिता को वापस लाने के लिए बेटी दीपिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये मुहिम छेड़ी और लोगों से आर्थिक मदद की अपील की। शुरुआत में दो करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी धनराशि जुटाना लगभग असंभव नजर आ रहा था। धीरे-धीरे यह एक परिवार की लड़ाई से निकलकर पूरे समाज का संकल्प बन गई। उत्तराखंड के व्यापारी, महिला मंगल दल, सामाजिक संगठन और प्रवासी उत्तराखंडियों ने हाथ बढ़ाए। बच्चों ने गुल्लक तक तोड़कर योगदान दिया।
बेटी की जिद ने बदली नौ साल की कहानी
इंद्रमणि की वापसी की कहानी उस बेटी के संघर्ष की दास्तान है, जिसने हर दरवाजा खटखटाया। उस परिवार के धैर्य की कहानी है, जिसने नौ साल तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। यह उस समाज की ताकत का प्रमाण है, जिसने एक परिवार के दर्द को अपना दर्द समझा। दीपिका की इस मुहिम ने दिखाया कि जब किसी की पीड़ा सामूहिक संवेदना बन जाती है, तो असंभव राह भी खुल सकती है।
‘हिन्दुस्तान’ की मुहिम बन गई जनआंदोलन
इंद्रमणि नौटियाल की वतन वापसी की लड़ाई में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार ने भी प्रमुखता से आवाज उठाई थी। ‘वतन वापसी की जंग’ के नाम से विशेष अभियान चलाकर उनके मुद्दे को उठाया। इस मुहिम ने धीरे-धीरे जनआंदोलन का रूप लिया। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से लोग इस अभियान से जुड़ते गए। उत्तराखंड सरकार ने भी नौटियाल के परिवार को दो लाख की आर्थिक मदद दी।
रोशन रतूड़ी ने भी संभाली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
दीपिका नौटियाल की अपील पर करीब दो महीने तक जनसहयोग अभियान चला। लोगों ने बढ़-चढ़कर आर्थिक मदद दी। समाजसेवी रोशन रतूड़ी ने भी इंद्रमणि की रिहाई और वतन वापसी में भूमिका निभाई। वे सऊदी अरब पहुंचे और उनकी रिहाई एवं भारत वापसी से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी कराने में जुटे रहे। बेटी की मुहिम, समाज के सहयोग और लगातार किए गए प्रयासों के बाद इंद्रमणि की वापसी का रास्ता साफ हुआ।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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