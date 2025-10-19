विदेश में नौकरी का लालच देकर रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने ठगे लाखों रुपए, पैसे मांगने पर मारपीट

संक्षेप: देहरादून में रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने युवक को विदेश में नौकरी का लालच देकर लाखों की ठगी कर ली। जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उत्तरकाशी के एक युवक से 2.23 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी एयर टिकट देकर दिल्ली एयरपोर्ट भेज दिया था, जहां पुलिस द्वारा उसे रोक लिया गया। इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, जगदीश सिंह निवासी बड़कोट उत्तरकाशी ने शिकायत दर्ज कराई है। जगदीश कई वर्षों से नौकरी की तलाश में थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात रोहित पंवार निवासी नैनबाग टिहरी गढ़वाल से हुई। रोहित ने उन्हें विदेश में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाकर 2.23 लाख रुपये लिए।

रोहित पंवार ने यह पूरी रकम गोपाल रावत निवासी सहस्रधारा रोड देहरादून के बैंक खाते में ट्रांसफर कराई। इसके बाद जगदीश को फर्जी एयर टिकट दिया गया। जब वह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और टिकट के फर्जी होने का पता चला।