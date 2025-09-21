Retired Officer Loses Pension in Gold Crypto Scam 23 Lakh cyber fraud गोल्ड-क्रिप्टो के लालच में रिटायर्ड अफसर ने गंवाई पूरी पेंशन, 23 लाख की साइबर ठगी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Retired Officer Loses Pension in Gold Crypto Scam 23 Lakh cyber fraud

गोल्ड-क्रिप्टो के लालच में रिटायर्ड अफसर ने गंवाई पूरी पेंशन, 23 लाख की साइबर ठगी

देहरादून में एक रिटायर्ड अफसर ने गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लालच में पूरी पेंशन गंवा दी। उनके साथ 23 लाख की साइबर ठगी हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Gaurav Kala देहरादूनSun, 21 Sep 2025 08:52 AM
गोल्ड-क्रिप्टो के लालच में रिटायर्ड अफसर ने गंवाई पूरी पेंशन, 23 लाख की साइबर ठगी

देहरादून में सेवानिवृत्त अधिकारी से सोना और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बहाने साइबर ठगों ने 23 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

रायपुर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी के अनुसार योगेंद्र निवासी सहस्रधारा ने तहरीर दी कि उन्होंने ऑनलाइन निवेश को लेकर ऑनलाइन सर्च किया था। उन्हें इंग्लैंड की कंपनी की जानकारी मिली। उनकी अनुराग मिश्रा नाम के व्यक्ति से बात हुई। उसने 21 हजार रुपये जमा करने के लिए कहा। उन्होंने धनराशि बताए खाते में जमा की।

इसके बाद उन्हें राहुल महाजन और कृष्णा पटेल ने निवेश करने के लिए कहा। उन्होंने 11 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कंपनी के खाते में उनका प्रॉफिट 95 हजार डॉलर दर्शाया गया। इसके बाद उनसे 12 लाख रुपये क्रिफ्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराए गए।

योगेंद्र ने जमा रकम निकालने को कहा तो उन्हें बरकले बैंक इंग्लैंड के कागज भेजे गए। रुपये ट्रांसफर करने से पहले 16 लाख रुपये फीस मांगी। योगेंद्र ने बैंक की मुंबई स्थित की शाखा से संपर्क किया। शाखा ने दस्तावेजों को फर्जी बताया।

