गोल्ड-क्रिप्टो के लालच में रिटायर्ड अफसर ने गंवाई पूरी पेंशन, 23 लाख की साइबर ठगी

देहरादून में एक रिटायर्ड अफसर ने गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लालच में पूरी पेंशन गंवा दी। उनके साथ 23 लाख की साइबर ठगी हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

रायपुर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी के अनुसार योगेंद्र निवासी सहस्रधारा ने तहरीर दी कि उन्होंने ऑनलाइन निवेश को लेकर ऑनलाइन सर्च किया था। उन्हें इंग्लैंड की कंपनी की जानकारी मिली। उनकी अनुराग मिश्रा नाम के व्यक्ति से बात हुई। उसने 21 हजार रुपये जमा करने के लिए कहा। उन्होंने धनराशि बताए खाते में जमा की।

इसके बाद उन्हें राहुल महाजन और कृष्णा पटेल ने निवेश करने के लिए कहा। उन्होंने 11 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कंपनी के खाते में उनका प्रॉफिट 95 हजार डॉलर दर्शाया गया। इसके बाद उनसे 12 लाख रुपये क्रिफ्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराए गए।