बेटे-बहू को फंसाने व्हीलचेयर में गुहार लगाने आया पूर्व अफसर, अदालत में गढ़ी झूठी कहानी

देहरादून में एक अनोखा मामला सामने आया है। रिटायर्ड राजपत्रित अधिकारी पिता ने अपने बेटे और बहू पर मारपीट और उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया। शिकायतकर्ता व्हीलचेयर पर डीएम की अदालत तक पहुंचा।

अब तक भरण भोषण अधिनियम में अधिकांश बार मां-बाप के पक्ष में ही फैसले आते रहे हैं, मगर देहरादून में पहली बार ऐसा मामला सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता (सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी) के बेटा-बहू पर उत्पीड़न और मारपीट के आरोप झूठे निकले हैं। डीएम कोर्ट ने बेटे-बहू के पक्ष में फैसला सुनाया और भरण-भोषण अधिनियम का वाद खारिज किया। शिकायतकर्ता पहले कार से डीएम कार्यालय पहुंचे, फिर परिसर में ही मौजूद व्हीलचेयर में बैठकर डीएम को अपने उत्पीड़न की झूठी कहानी सुनाई। जांच में पता चला कि वे चलने-फिरने में सक्षम हैं।

व्हीलचेयर में पहुंचा पिता दरअसल, शिकायतकर्ता सेवानिवृत्त अफसर जुलाई में डीएम के जनता दरबार में व्हीलचेयर पर पहुंचे थे। उन्होंने डीएम से गुहार लगाई थी कि बेटा-बहू उनसे मारपीट करते हैं। उन्होंने भरण पोषण अधिनियम में वाद दाखिल कराने का अनुरोध किया। शुरुआत में बुजुर्ग से जुड़ा मामला होने पर डीएम ने संज्ञान लिया और डीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया। इस मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुना।

जांच में खुली पोल जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता चलने-फिरने में सक्षम है। शिकायतकर्ता पति-पत्नी कुल 55 हजार रुपये की आय अर्जित करते हैं। वे अपने अल्प वेतनभोगी बेटे के परिवार को झूठा वाद दायर करके बेघर करना चाहते हैं। डीएम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि राजपत्रित अधिकारी पद से रिटायर पिता ने फ्लैट के लिए अल्प वेतनभोगी बीमार बहू-बेटे और चार वर्षीय पोती को बेघर करने की योजना बनाई थी।

बता दें कि शिकायतकर्ता का बेटा प्राइवेट नौकरी से अपने परिवार की देखभाल करता है। दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न मतभेद से विपक्षीगण की पुत्री का भी भविष्य दांव पर लग गया था। डीएम ने एसएसपी को भी निर्देशित किया कि वे शिकायतकर्ता के बेटे-बहू के निवास स्थान में प्रत्येक माह में दो बार निरीक्षण कराकर सुनिश्चित करें कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के रहन-सहन में हस्तक्षेप न करें और न ही ऐसा कोई काम करें, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता हो या फिर शांति व्यवस्था भंग होती हो।