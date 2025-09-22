देहरादून के रिटायर्ड कर्नल से FB पर 85 लाख ठगने वाला गिरोह विदेशी निकला, मोहाली से दबोचा

रिटायर्ड कर्नल ने 12 से 14 जून और 14 से 29 जून के बीच बताए गए बैंक खातों में कुल 85 लाख रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन उन्हें बीज कभी नहीं मिले। पुलिस ने मोहाली से तीन विदेशियों को दबोचा है।

रिटायर्ड कर्नल सुरजीत सिंह से फेसबुक के जरिए 85 लाख रुपये ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने मोहाली से तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने में शामिल थे। आरोपियों ने कर्नल को दुर्लभ हर्बल बीजों का लालच देकर बड़ी रकम ऐंठी थी।

आरोपियों में हेनरी जेरी, नाकिगोजी फीजा और एलिजाबेेथ शामिल हैं। ये अफ्रीकी देशों, खासकर घाना के नागरिक हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहे थे। इनके खिलाफ बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है।

जुलाई में हुई थी ठगी एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई जुलाई 2025 में देहरादून के रिटायर्ड कर्नल सुरजीत सिंह की शिकायत पर हुई। कर्नल ने साइबर थाना में तहरीर दी थी कि फेसबुक पर एक फर्जी प्रोफाइल से उन्हें हर्बल बीजों की खरीद-बिक्री का झांसा दिया गया। आरोपियों ने कैंसर, अवसाद और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ हर्बल बीजों का लालच देकर कर्नल से 85 लाख रुपये ठग लिए।

महिला ने खुद को यूक्रेनी बता बढ़ाई थी दोस्ती मामले के अनुसार, 12 जून 2025 को फेसबुक पर सारा वाल्टर नाम की महिला ने कर्नल से संपर्क किया और खुद को यूक्रेन की निवासी बताते हुए ब्रिस्टल (यूके) के रॉयल इंफर्मरी अस्पताल में नर्स होने का दावा किया। इसके बाद एलिजाबेथ नाम की महिला ने कर्नल को फ्रैंक नामक व्यक्ति से जोड़ा, जिसने खुद को एबाट फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्रय प्रबंधक बताया। आरोपियों ने कर्नल को दुर्लभ भारतीय हर्बल बीज खरीदकर कंपनी को सप्लाई करने को कहा। पहले ऑर्डर में 100 पैकेट मांगे गए थे, जिनकी कीमत 81 हजार रुपये प्रति पैकेट थी।