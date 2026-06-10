सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं; दो बच्चों की मां और विधवा से रेप में रिटायर फौजी बरी
देहरादून में रिटायर्ड फौजी पर विधवा को शादी का झांसा देकर शारिरिक संबंध बनाने का आरोप लगा था। अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
शादी का झांसा देकर महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में रिटायर फौजी को कोर्ट ने बरी कर दिया। देहरादून में पॉक्सो कोर्ट की जज मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है
अदालत ने माना कि पीड़िता और आरोपी दोनों बालिग हैं और उनके बीच बने संबंध पूरी तरह से स्वैच्छिक थे, न कि जबरन। मामला देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता एक विधवा महिला है और दो बच्चों की मां है। जिसने पुनर्विवाह की इच्छा से शादी डॉट कॉम मेट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडाटा अपलोड किया था। अप्रैल 2023 में अल्मोड़ा निवासी विमल थापा ने खुद को अविवाहित बताते हुए पीड़िता से संपर्क किया। उसने पीड़िता को बताया कि वह सेना से सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में बीकानेर (राजस्थान) में नौकरी कर रहा है। पीड़िता 2023 में आरोपी के साथ बीकानेर गई।
वहां से दून आते समय डाट काली मंदिर में आरोपी ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली। इसके बाद पीड़िता के किराये के मकान में करीब 15 दिनों तक साथ रहा और शारीरिक संबंध बनाए। बाद में फेसबुक चेक करने पर पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। तब अगस्त 2023 में पटेलनगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में केस
हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने विवाह का झांसा देकर युवक पर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी युवक सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद निवासी युवती ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2024 में इंस्टाग्राम से उसकी पहचान मुजफ्फरनगर निवासी विकास कुमार से हुई थी। आरोप है कि फरवरी 2025 में मुलाकात के बाद विकास उसे रोशनाबाद क्षेत्र में किराये के मकान में अपने साथ रखने लगा। इस दौरान उसने विवाह का आश्वासन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि बाद में युवती को जानकारी मिली कि विकास पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी से कानूनी रूप से तलाक भी नहीं हुआ है। पूछताछ करने पर वह स्पष्ट जवाब देने के बजाय बात को टालता रहा। आरोप है कि विकास के परिवार के सदस्य भी उसे विवाह का भरोसा दिलाते रहे।
आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात विकास अपने भाई विनीत, मां मिथलेश, बहन प्रीती और अन्य परिजनों के साथ उसके कमरे पर पहुंचा। वहां उससे हिंदू धर्म अपनाने की बात कही गई। कहा गया कि धर्म परिवर्तन करने पर ही विवाह संभव होगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता का कहना है कि उसने पहले भी पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर थाना सिडकुल पुलिस ने विकास कुमार, विनीत कुमार, सरिता, मिथलेश और प्रीती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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