उत्तराखंड में बन रही रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड का विरोध, लोगों ने गडकरी को पत्र लिख जताई 21 चिंताएं

संक्षेप:

Dec 19, 2025 08:49 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नीरज संतोषी, देहरादून, उत्तराखंड
उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में रहने वाले लगभग 150 नागरिकों ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इलाके में प्रस्तावित रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हालांकि यहां रहने वाले लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस 26 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर से इलाके में समस्याएं कम होने की बजाए और बढ़ेंगी। इस कॉरिडोर को लेकर उन्होंने कुल 21 चिंताएं जताई हैं, जिनमें भूकंपीय संवेदनशीलता, नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होना, बाढ़ का खतरा, बढ़ता शहरी तापमान, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचना जैसी चिंताएं प्रमुख हैं।

यह पत्र देहरादून सिटीजन्स फोरम और अन्य निवासी समूहों से जुड़े 146 नागरिकों जिनमें पेशेवर, सेवानिवृत्त अधिकारी, लेखक, शिक्षाविद, व्यापारी, सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय निवासियों द्वारा भेजा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि देहरादून पहले से ही अनियोजित विकास, ट्रैफिक जाम और पारिस्थितिक तनाव से जूझ रहा है, और यह प्रोजेक्ट गतिशीलता की समस्याओं को हल करने के बजाय पर्यावरणीय, भूवैज्ञानिक, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक जोखिमों को और बढ़ाएगा।

इस पत्र में देहरादून की भूकंपीय संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया है, और कहा गया है कि यह शहर मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के बीच स्थित है और अब अपडेटेड BIS नक्शों में सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम श्रेणी में आता है। इसमें यह भी कहा गया है कि रिस्पना और बिंदाल नदियां ढीली रेत, बजरी और गाद से होकर बहती हैं जो मध्यम भूकंप के दौरान भी द्रवीभूत हो सकती हैं, जिससे एलिवेटेड खंभों और आस-पास की बस्तियों की स्थिरता को खतरा हो सकता है।

इस साल 15-16 सितंबर को आई अचानक बाढ़ का हवाला देते हुए, निवासियों ने यह भी चेतावनी दी कि नदी के किनारों पर निर्माण से प्राकृतिक प्रवाह बाधित होगा और आईटी पार्क, डालनवाला, रेस कोर्स और इंदर रोड जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। पत्र में उन्होंने भूजल पुनर्भरण के संभावित नुकसान, बढ़ते शहरी तापमान, बिगड़ती हवा की गुणवत्ता और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचने की ओर भी इशारा किया, साथ ही यह भी याद दिलाया कि 2024 की भीषण गर्मी के दौरान देहरादून का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर करते हुए निवासियों ने पत्र में कहा कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट से जुड़ी किसी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), प्रोजेक्ट के नक्शे या विस्थापन का स्पष्ट डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि अनिवार्य जन सुनवाई बिना उचित दस्तावेजीकरण या आधिकारिक वीडियो रिकॉर्डिंग के आयोजित की गई, और मीडिया रिपोर्टों में तो यहां तक कहा गया कि आपत्तियां उठाने वाले नागरिकों को डराया-धमकाया गया।

अपने इस पत्र में निवासियों ने प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत पर भी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण शुरू होने से पहले ही अनुमानित लागत 4,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,200 करोड़ रुपए हो गई है और आखिरकार यह 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में इसे उन्होंने वित्तीय रूप से नासमझी वाला कदम बताया।

पत्र में एक अन्य विकल्प का सुझाव देते हुए उन्होंने उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किए गए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान–2024 का हवाला भी दिया, जो एलिवेटेड कॉरिडोर के बजाय इलेक्ट्रिक बसों, रोपवे, मौजूदा सड़कों के बेहतर इस्तेमाल और चौड़ीकरण, और पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल क्षेत्रों की सिफारिश करता है।

बता दें कि रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर लंबे कॉरिडोर बनाने के बारे में है ताकि ट्रैफिक जाम कम हो और मसूरी तक कनेक्टिविटी बेहतर हो। यह योजना नदी के किनारों के साथ दो अलग-अलग एलिवेटेड सड़कों का प्रस्ताव करती है, इनमें से एक हिस्सा रिस्पना नदी के ऊपर 11-15 किमी का होगा और दूसरा हिस्सा बिंदाल नदी के ऊपर 13-15 किमी का होगा। कुल मिलाकर, ये कॉरिडोर लगभग 26 किमी तक फैला होगा, और प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
