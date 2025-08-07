Rescue team could not reach to save the sisters buried under the rubble in Pauri मलबे में दबी बहनों को बचाने नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम, उत्तरकाशी के बाद पौड़ी में बड़ा हादसा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Rescue team could not reach to save the sisters buried under the rubble in Pauri

मलबे में दबी बहनों को बचाने नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम, उत्तरकाशी के बाद पौड़ी में बड़ा हादसा

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भारी बारिश के बाद एक गांव में घर ढह गया। इस हादसे में दो बहनें मलबे में दब गई। सूचना के बाद भी रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों ने पौड़ी के पांच घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शव निकाले।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पौड़ीThu, 7 Aug 2025 09:07 AM
share Share
Follow Us on
मलबे में दबी बहनों को बचाने नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम, उत्तरकाशी के बाद पौड़ी में बड़ा हादसा

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पाबौ ब्लॉक के बुरांशी गांव में दो बहनों की मौत से पूरे गांव में मातम है। गांव के लोगों ने दोनों बहनों को बचाने की भरसक कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। लोगों पांच घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बहनों को मलबे से बाहर निकला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। खराब मौसम और दुर्गम रास्तों के कारण रेस्क्यू टीम समय पर गांव नहीं पहुंच पाई।

भारी बारिश से ढह गया मकान

लोगों के अनुसार गांव में भारी बारिश से एक मकान अचानक ढह गया, जिसमें आशा देवी और विमला देवी दब गईं। हादसा सुबह करीब साढ़े सात बजे हुआ, जब मूसलाधार बारिश के कारण खेतों का पानी मलबे के साथ गांव के मकानों की ओर बहने लगा। पानी सीधे आशा देवी के मकान में घुस गया, जिससे मकान की दीवार ढह गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना मिलते ही बिना किसी देरी के राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बारिश और दुर्गम रास्तों के कारण प्रशासनिक टीमें समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकीं क्योंकि पाबौ के पास हाईवे पर पुल टूटा हुआ है और सड़कों पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से दोनों शवों को बाहर निकाला गया।

आशा देवी स्थानीय इंटर कॉलेज जगतेश्वर में भोजन माता के पद पर कार्यरत थीं, जबकि विमला देवी का इन दिनों अपना नया मकान बन रहा था। हादसे के वक्त दोनों घर पर अकेली थीं। आशा देवी के ससुर उपचार के लिए देहरादून गए हुए थे और दोनों बहनों के बच्चे भी गांव से बाहर रह रहे हैं।

चौबट्टाखाल में महिला की मौत

पौड़ी के चौबट्टाखाल तहसील के कोटा गांव में बुधवार को एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह महिला अपनी गोशाला में जा रही थीं तभी यहां हुए भूस्खलन की चपेट में आ गईं। चौबट्टाखाल के एसडीएम श्रेष्ठ गुनसोला ने महिला की मलबे में दबने से मौत की पुष्टि की है। बताया है कि कोटा गांव निवासी 65 वर्षीय रामेश्वरी देवी पत्नी बालम सिंह की मलबे की चपेट में आ गईं। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

थलीसैंण में नेपाली डेरे में मलबा गिरने से पांच लापता

पौड़ी के थलीसैंण के बाकुंडा ग्राम सभा में बारिश और अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। बुधवार को कुमाऊं सीमा से सटे और थलसैंण से करीब 60 किलोमीटर दूर जगतपुरी-देहघाट मार्ग पर एक नेपाली डेरे पर ऊपर से आ रहे गदेरे से भारी मलबा और पानी आने से चार नेपाली मूल के व्यक्ति घायल हो गए हैं। जबकि पांच लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों के हवाले से वीपीडीओ मोहन सिंह ने मौके से बताया कि बाकुंडा के ऊपर मूसलाधार बारिश होने की वजह से गदेरे में भारी मलबा और पानी आया। हादसे में नेपाली मूल के कालीराम ,लक्ष्मी देवी, उदय गुरु और गोपाल थापा घायल हो गए। दो गंभीर घायलों को रेफर किया गया है।

Uttarakhand News uttarkashi disaster

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।