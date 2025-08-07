मलबे में दबी बहनों को बचाने नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम, उत्तरकाशी के बाद पौड़ी में बड़ा हादसा

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भारी बारिश के बाद एक गांव में घर ढह गया। इस हादसे में दो बहनें मलबे में दब गई। सूचना के बाद भी रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों ने पौड़ी के पांच घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शव निकाले।

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पाबौ ब्लॉक के बुरांशी गांव में दो बहनों की मौत से पूरे गांव में मातम है। गांव के लोगों ने दोनों बहनों को बचाने की भरसक कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। लोगों पांच घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बहनों को मलबे से बाहर निकला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। खराब मौसम और दुर्गम रास्तों के कारण रेस्क्यू टीम समय पर गांव नहीं पहुंच पाई।

भारी बारिश से ढह गया मकान लोगों के अनुसार गांव में भारी बारिश से एक मकान अचानक ढह गया, जिसमें आशा देवी और विमला देवी दब गईं। हादसा सुबह करीब साढ़े सात बजे हुआ, जब मूसलाधार बारिश के कारण खेतों का पानी मलबे के साथ गांव के मकानों की ओर बहने लगा। पानी सीधे आशा देवी के मकान में घुस गया, जिससे मकान की दीवार ढह गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना मिलते ही बिना किसी देरी के राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बारिश और दुर्गम रास्तों के कारण प्रशासनिक टीमें समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकीं क्योंकि पाबौ के पास हाईवे पर पुल टूटा हुआ है और सड़कों पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से दोनों शवों को बाहर निकाला गया।

आशा देवी स्थानीय इंटर कॉलेज जगतेश्वर में भोजन माता के पद पर कार्यरत थीं, जबकि विमला देवी का इन दिनों अपना नया मकान बन रहा था। हादसे के वक्त दोनों घर पर अकेली थीं। आशा देवी के ससुर उपचार के लिए देहरादून गए हुए थे और दोनों बहनों के बच्चे भी गांव से बाहर रह रहे हैं।

चौबट्टाखाल में महिला की मौत पौड़ी के चौबट्टाखाल तहसील के कोटा गांव में बुधवार को एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह महिला अपनी गोशाला में जा रही थीं तभी यहां हुए भूस्खलन की चपेट में आ गईं। चौबट्टाखाल के एसडीएम श्रेष्ठ गुनसोला ने महिला की मलबे में दबने से मौत की पुष्टि की है। बताया है कि कोटा गांव निवासी 65 वर्षीय रामेश्वरी देवी पत्नी बालम सिंह की मलबे की चपेट में आ गईं। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।