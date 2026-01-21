रिपब्लिक डे तक ‘नो फ्लाई जोन’ का असर, इंडिगो की दिल्ली-पंतनगर हवाई सेवा 26 जनवरी तक बंद

संक्षेप: गणतंत्र दिवस तक नो फ्लाई जोन के कारण इंडिगो की दिल्ली से पंतनगर तक की हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते सुबह की फ्लाइट अस्थायी रूप से बंद है। दोपहर की फ्लाइट रेगुलर रहेगी।

गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में हवाई सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के चलते दिल्ली–पंतनगर हवाई उड़ान संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली को 26 जनवरी तक नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है, जिसका असर इस रूट की उड़ानों पर भी पड़ा है।

पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते इंडिगो की दिल्ली–पंतनगर की पहली दैनिक उड़ान (6E-7324) को 26 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। यह उड़ान सुबह के समय संचालित होती थी। वहीं, पंतनगर की दूसरी इंडिगो फ्लाइट (6E-7156) अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होती रहेगी।

उन्होंने बताया कि यह उड़ान दिल्ली से दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर पंतनगर एयरपोर्ट पर शाम 4:05 बजे पहुंचेगी। इसके समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।