Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Republic Day No Fly Zone impact Indigo Delhi to Pantnagar Flights disrupts till 26 january
रिपब्लिक डे तक ‘नो फ्लाई जोन’ का असर, इंडिगो की दिल्ली-पंतनगर हवाई सेवा 26 जनवरी तक बंद

रिपब्लिक डे तक ‘नो फ्लाई जोन’ का असर, इंडिगो की दिल्ली-पंतनगर हवाई सेवा 26 जनवरी तक बंद

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस तक नो फ्लाई जोन के कारण इंडिगो की दिल्ली से पंतनगर तक की हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते सुबह की फ्लाइट अस्थायी रूप से बंद है। दोपहर की फ्लाइट रेगुलर रहेगी।

Jan 21, 2026 01:34 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, पंतनगर
share Share
Follow Us on

गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में हवाई सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के चलते दिल्ली–पंतनगर हवाई उड़ान संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली को 26 जनवरी तक नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है, जिसका असर इस रूट की उड़ानों पर भी पड़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते इंडिगो की दिल्ली–पंतनगर की पहली दैनिक उड़ान (6E-7324) को 26 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। यह उड़ान सुबह के समय संचालित होती थी। वहीं, पंतनगर की दूसरी इंडिगो फ्लाइट (6E-7156) अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होती रहेगी।

ये भी पढ़ें:UPSC परीक्षा में क्या थी सिमरन की रैंक, परेड में करेंगी CRPF पुरुष टीम को लीड
ये भी पढ़ें:गणतंत्र दिवस पर अभेद्य सुरक्षा, AI कैमरे और बुलेटप्रूफ स्टेज से लैस हुई दिल्ली

उन्होंने बताया कि यह उड़ान दिल्ली से दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर पंतनगर एयरपोर्ट पर शाम 4:05 बजे पहुंचेगी। इसके समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

एयरपोर्ट निदेशक ने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए कहा कि इंडिगो एयरलाइंस द्वारा प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों में समायोजन या टिकट रिफंड की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कस्टमर केयर के माध्यम से अवश्य जांच लें।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi IndiGo Flight

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।