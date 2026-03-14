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विकासनगर थाने का पूरा स्टाफ बदलें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने DGP को क्यों दिया यह आदेश

Mar 14, 2026 10:36 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नैनीताल
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अवैध खनन रोकने गए वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर कोतवाली के पूरे स्टाफ के तबादले का आदेश दिया है। साथ ही केस दर्ज करने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए हैं।

विकासनगर थाने का पूरा स्टाफ बदलें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने DGP को क्यों दिया यह आदेश

अवैध खनन रोकने गए वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर कोतवाली के पूरे स्टाफ के तबादले का आदेश दिया है। साथ ही केस दर्ज करने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए हैं।

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जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और एसएसपी देहरादून को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा। सिंगल जज बेंच ने एसएचओ से भी स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि खनन कारोबारी मनीष चौहान की शिकायत के बाद नौटियाल पर रात 12:15 बजे केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने पूछा कि यहां वास्तव में क्या हो रहा है? आप अपने ही अधिकारी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं।

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अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि एसडीओ को गिरफ्तार न किया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत को एक वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें कथित खनन माफिया के लोग वन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है।

अवैध खनन का ऑडियो वायरल, पूरी चौकी सस्पेंड

वहीं, अवैध खनन से जुड़े एक कथित ऑडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरिद्वार एसएसपी ने शुक्रवार को झबरेड़ा की इकबालपुर चौकी के प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया है। वायरल ऑडियो में कथित रूप से अवैध खनन से जुड़े लेन-देन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बातचीत सामने आई थी। हालांकि, हिन्दुस्तान इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मामला सामने आने के बाद एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने हर पहलुओं की गंभीरता से जांच करने के सख्त निर्देश दिए थे।

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एसपी देहात को सौंपी गई जांच

एसएसपी भुल्लर ने प्राथमिक जांच के आधार पर इकबालपुर चौकी प्रभारी नवीन चौहान, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र शर्मा, कांस्टेबल हरेंद्र, विपिन कुमार, देवेश सिंह और प्रदीप सहित पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।एसएसपी ने कहा कि पुलिस की छवि को किसी भी सूरत में धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेताया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को सौंपी गई है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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