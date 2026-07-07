उत्तराखंड के गांव में सत्संग की आड़ में हो रहा था धर्मांतरण, बवाल; घटना का VIDEO
उत्तराखंड के टिहरी जिले के कैंथौली गांव में सत्संग की आड़ में कथित तौर पर धर्मांतरण हो रहा था। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। बाहरियों को खदेड़ा। इस घटना का वीडियो सामने आया है।
उत्तराखंड के टिहरी जिले में धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक घर में सत्संग की आड़ में कुछ बाहरी लोग ग्रामीणों का धर्मांतरण करा रहे थे। घटना जाखणीधार ब्लॉक के ग्राम कैंथौली का बताया जा रहा है। गांव में कथित धर्मांतरण की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जमकर बवाल किया। लोगों ने विरोध जताते हुए एक घर में चल रही प्रार्थना सभा रुकवा दी और बाहरियों को खदेड़ा। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बाहर से आए कुछ लोग अनुसूचित जाति के ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ग्रामीण अमित थपलियाल ने बताया कि शनिवार को गांव के एक घर में 20-25 लोग प्रार्थना सभा में शामिल थे, जिनमें अधिकांश बाहरी बताए जा रहे थे। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभा के बारे में जानकारी ली। उनका आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोग धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों के विरोध पर सभा समाप्त हो गई और बाहर से आए लोग वहां से चले गए। इस दौरान कुछ देर तक हंगामे की स्थिति भी बनी रही।
ग्रामीणों को प्रलोभर देकर धर्म परिवर्तन
सोमवार को अमित थपलियाल और पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख आशाराम थपलियाल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जिस मकान में यह गतिविधियां चल रही थीं, उसका निर्माण लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर किया गया है। इसकी भी जांच कराने की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जिससे उनके परिजन गांव में अकेले रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग स्थानीय संपर्कों के माध्यम से ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने डीएम और एसएसपी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
इस पूरे मामले में एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि कैथोली गांव में धर्मांतरण की गतिविधि के वीडियो में सीधे तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां स्पष्ट नहीं है। जिसके चलते मामले में जांच चंबा सीओ महेश लखेड़ा को सौंपी गई है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी।
किशोरी से छेड़छाड़ पर केस, विहिप का प्रदर्शन
नई टिहरी के जाखणीधार बाजार में किशोरी से जुड़े एक मामले में पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद ने प्रदर्शन कर कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि पहाड़ की शांत वादियों में ऐसी घटनाओं का कड़ा विरोध किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, सोमवार को किशोरी की मां की तहरीर पर रईस पुत्र शफीक, निवासी स्योहारा, धामपुर (बिजनौर, उत्तर प्रदेश) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि आरोपी ने किशोरी को अपनी दुकान के अंदर कुछ समय तक रखा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थाना प्रभारी ऐश्वर्य पाल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
विहिप ने पुलिस-प्रशासन से की कार्रवाई की मांग
मामले में विहिप के प्रखंड अध्यक्ष देवेन्द्र पंवार, उपाध्यक्ष सतीष पंवार, विहिप जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह सजवाण, विहिप विभाग मंत्री गौरव, सुरम तोपवाल, जिला मंत्री विनय तिवाड़ी, जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमाई, बजरंग दल प्रखंड संयोजक सुभाष, सह सयोजक गौरव, देवी प्रसाद रतूड़ी ने प्रदर्शन कर पुलिस से मामले में कार्यवाही की भी मांग की।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।