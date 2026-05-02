घर में घुस महिलाएं करवा रही थीं धर्मांतरण, देहरादून पुलिस ने लिया ऐक्शन; 2 गिरफ्तार
देहरादून में घर में घुसकर दो महिलाओं द्वारा धर्मांतरण की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने आरोपी महिलाओं को थाने पहुंचाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
देहरादून में घर में घुसकर दो महिलाओं द्वारा धर्मांतरण की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने आरोपी महिलाओं को थाने पहुंचाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बसंत विहार पुलिस के अनुसार, वीर सावरकर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष कुलदीप स्वेडिया ने तहरीर दी कि कांवली माड़ी के पास दो महिलाएं सीतापुरी निवासी बनियावाला और सुमित्रा निवासी कांवली गांव घर-घर जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थीं। आरोप है कि इस दौरान हिंदू महिलाओं को धर्म बदलने के लिए रुपयों का प्रलोभन दिया जा रहा था।
महिलाओं ने नौकरी दिलाने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात भी कही। इस दौरान एक स्थानीय युवक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। खुद को फंसता देख महिलाएं मौके से फरार हो गईं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग महिलाओं को थाने लेकर पहुंचे। यहां पुलिस ने उत्तराखंड धर्मांतरण कानून समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कुलदीप ने बताया कि महिलाएं पिछले चार दिन से क्षेत्र में घूम रही थीं।
अपना धर्म बदल चुकी हैं आरोपी महिलाएं
आरोपी महिलाएं पूर्व में अपना धर्म बदल चुकी हैं। दोनों लोगों को फंसाने के लिए अपने पुराने धर्म का लिबास धारण कर अन्य महिलाओं को बहकाती हैं। आरोप लगाया कि दून में धर्मांतरण का गिरोह काम कर रहा है। उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की है।
महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने पर मुकदमा
नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पत्नी के परिचित पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पुराने लेन-देन को लेकर व्यक्ति महिला को प्रताड़ित कर रहा था, इससे महिला परेशान चल रही थीं।
पुलिस के अनुसार, अमित निवासी केदारपुरम ने तहरीर दी कि वह अपनी पत्नी मोनिका और बेटी के साथ देहरादून में रहता था। 22 फरवरी को जब वह काम से घर लौटे तो पत्नी मानसिक रूप से परेशान और चिंतित नजर आई। महिला ने बताया कि उनका परिचित लवलेश से आर्थिक लेन-देन का विवाद चल रहा है। लवलेश महिला के साथ एमबीए कर चुका था। 23 फरवरी को अमित अपने गांव कोटाबाग चले गए। 24 को मकान मालिक ने सूचना दी कि पत्नी की तबीयत खराब है। वह देहरादून के लिए आधे रास्ते में थे कि दोबारा कॉल आया कि पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। बाद में पत्नी का मोबाइल देखा तो पता चला कि घटना वाले दिन सुबह लवलेश ने कई बार कॉल किया था। इसी दबाव में उसने आत्मघाती कदम उठाया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।