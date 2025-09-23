Relief for Dharali Disaster Victims Govt Plans Rule Relaxation on Lines of Kedarnath Tragedy धराली आपदा पीड़ितों को मरहम, केदारनाथ त्रासदी की तरह नियमों में ढील की तैयारी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Relief for Dharali Disaster Victims Govt Plans Rule Relaxation on Lines of Kedarnath Tragedy

धराली आपदा पीड़ितों को मरहम, केदारनाथ त्रासदी की तरह नियमों में ढील की तैयारी

सरकार धराली आपदा के पीड़ितों को केदारनाथ आपदा की तर्ज पर राहत देने की तैयारी कर रही है। इस मामले में केंद्र सरकार जल्द एसओपी जारी कर सकती है। 

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 07:26 AM
share Share
Follow Us on
धराली आपदा पीड़ितों को मरहम, केदारनाथ त्रासदी की तरह नियमों में ढील की तैयारी

उत्तराखंड में वर्ष 2013 में केदारनाथ और 2021 में रैणी आपदा की तर्ज पर उत्तरकाशी के धराली आपदा में लापता लोगों को तय वक्त से पहले मृत घोषित करने को लेकर केंद्र सरकार शीघ्र एसओपी जारी कर सकती है। इस संबंध में उत्तराखंड ने प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।

उत्तरकाशी के धराली में पांच अगस्त को दोपहर करीब पौने दो बजे अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ में भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। यहां दो लोग मृत घोषित किए गए हैं, जबकि 67 लापता हैं। पूरे उत्तरकाशी जिले में 19 लोगों ने जान गंवाई, 22 लोग घायल हुए और कुल 76 लोग लापता हैं। मानकों में ढील देने के संबंध में जिलाधिकारी ने शासन को प्रस्ताव भेजा था।

ये भी पढ़ें:धराली आपदा के बाद पहली बार गंगोत्री की यात्रा शुरू, यमुनोत्री पर 2 दिन बाद फैसला

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि यह प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजा गया है। इसमें धराली में लापता लोगों के संबंध में शीघ्र एसओपी जारी करने का अनुरोध किया गया है।

सचिव आपदा प्रबंधन विभाग विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद लापता लोगों के परिजनों को सरकारी सहायता आसानी से मिल सकेगी।

सात साल बाद मृत माना जाता है लापता व्यक्ति को

साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, किसी भी लापता व्यक्ति को सात साल बाद कानूनी रूप से मृत माना जाता है। यही प्रावधान परिजनों को दोहरा दर्द देता है। मुआवजा वितरण में देरी के साथ ही मृत्यु प्रमाणपत्र न मिलने से संपत्ति का हस्तांतरण, बीमा क्लेम, पेंशन या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। केदारनाथ और रैणी आपदा के बाद इस नियम में राहत देते हुए लापता लोगों को मृत घोषित किया गया था।

uttarkashi disaster Uttarakhand News Kedarnath

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।