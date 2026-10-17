दोषी पाया जाऊं तो फोन कर बुला लेना, अब रेखा आर्या के पति ने बोला हमला
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में रेखा का भ्रष्टाचार में नाम है। कई बार मना भी किया कि ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है।
चंद्रशेखर बुड़ाकोटी, देहरादून: 22 साल पहले विवाह के पवित्र बंधन में बंधे रियल एस्टेट कारोबारी गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू भाई और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के रिश्ते में इतनी कड़वाहट भर जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। रेखा ने गुरुवार साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने साहू पर हत्या की साजिश रचने, दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध और फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें कंपनियों से हटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। तो शुक्रवार को पूरे होमवर्क के साथ सोशल मीडिया पर आए साहू ने भी तीन वीडियो के जरिए रेखा को केस वापस लेने के लिए मनुहार की और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई चेतावनियां भी दीं। गुरुवार को आर्या के वीडियो में जहां साहू के प्रति कड़वाहट नजर आई थी, वहीं साहू के वीडियो में भी दोनों के बीच वही कसैलापन नजर आया। दोनों के 8140 दिन के वैवाहिक जीवन की इस परिणिति को देख सभी हैरान हैं।
बरेली में बारादरी और बहेड़ी थाने में दो मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेजी गई महिला को लेकर पप्पू गिरधारी ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर हमला बोला है। इस महिला को रेखा आर्या का मैनेजर बताते हुए गिरधारी ने आरोप लगाया कि वह उसके जरिए वसूली कराती थी। उन्होंने इस महिला का बचाव करते हुए उसे गरीब और पढ़ी-लिखी महिला बताया और कहा कि वह मंत्री के कई राज जानती है। एक महिला से बातचीत के अपने ऑडियो को भी पप्पू गिरधारी ने एआई से बना हुआ बताया और कहा कि यह परिवार तोड़ने की साजिश है।
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में रेखा का भ्रष्टाचार में नाम है। कई बार मना भी किया कि ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं करना, फिर भी नहीं मानी। कभी पांच रुपए तक नहीं थे, आज करोड़ों की अवैध संपत्ति जमा कर ली है। पुलिस से निष्पक्ष जांच की अपील करते हुए साहू ने कहा कि यदि दोषी पाया जाऊं तो फोन कर बुला लेना। आ जाऊंगा, फिर जेल भेज देना।
फिर जताया एहसान
एहसान जताने से भी साहू नहीं चूके। उन्होंने कहा कि वो भूल गई कि सड़क पर खड़ी महिला को क्या से क्या बना दिया? दो सलवार कुर्ते में मेरे साथ आई थी। और आज मुझ पर ही आक्रमण किया जा रहा है। सत्रह साल से सोमेश्वर में काम कर रहा हूं। मेरे बिना तो चुनाव भी नहीं जीत सकतीं।
पहले किया निवेदन
साहू ने अपनी बात की शुरुआत निवेदन के साथ की कि रेखा के पास आया ऑडियो एआई से बना हुआ है। आपने भावुकता में आकर यह निर्णय किया। हमारा 25 साल का साथ रहा है। फिर ऐसा घिनौना कार्य कर रही हो। साहू ने रेखा से अनुरोध किया कि वे अपनी रिपोर्ट वापस ले लें।
भ्रष्टाचार का खुलासा करने की दी चेतावनी
साहू ने तीसरे वीडियो में कहा कि जांच के लिए वो मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास पर धरना देंगे। जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इस मामले में जल्द ही प्रेस कांफ्रेस करके मंत्री के सारे भ्रष्टाचार को सामने भी रखूंगा।
साहू का पलटवार
1. भ्रष्टाचार से 210 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करना।
2. राजनीतिक मुकाम दिलाने के बावजूद पुराना समय भूलकर अहंकार दिखाना।
3. एआई से तैयार किया गया फर्जी ऑडियो क्लिप इस्तेमाल करना।
4. पुलिस में छवि खराब करने के इरादे से पूरी तरह निराधार और झूठा मुकदमा दर्ज कराना।
रेखा का वार
1. हत्या करने की साजिश रचना।
2. घर पर गाली-गलौज, मारपीट और गंभीर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करना।
3. स्टाफ के सामने जातिसूचक शब्दों से अपमानित करना।
4. पहली शादी, बच्चों की बात छिपाना और अन्य महिलाओं से अवैध संबंध
5. कंपनियों के डायरेक्टर पद से हटाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर
भाजपा से निष्ठा
वीडियो में साहू भाजपा के प्रति निष्ठा को जताते रहे। हर वीडियो में उन्होंने खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वो पार्षद भी रहे, मेयर का चुनाव लड़े और इस वक्त 37 विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। मैं बीजेपी का हूं, कहीं विदेश से नहीं आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खूब तारीफ करते हुए कहा कि आप बेहद अच्छे व्यक्ति हैं इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जानी चाहिए।
रेखा और गिरधारी दोनों ने ही लिखवाए मुकदमे
मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी के बीच विवाद की एक वजह एक महिला को भी बताया जा रहा है। इस महिला पर दोनों ने ही केस दर्ज कराए थे। 2024 में रेखा ने महिला पर चोरी, जालसाजी के आरोप लगाए थे। वहीं, गिरधारी ने 19 जून 2026 को केस दर्ज कराया था और अपनी कंपनी में हेराफेरी का आरोप लगाया था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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