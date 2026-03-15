हल्द्वानी में रेलवे जमीन पर बसे परिवारों के पुनर्वास की तैयारी, इन 6 जगहों पर लगेंगे कैंप
हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में प्रशासन ने पुनर्वास प्रक्रिया तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 20 से 31 मार्च तक छह स्थानों पर शिविर लगाकर आवास योजना के लिए आवेदन में मदद दी जाएगी।
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने पुनर्वास प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए 20 से 31 मार्च तक छह स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहां लगभग 5300 प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने में मदद की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं।
20 से 31 मार्च तक लगेंगे कैंप
अधिकारियों ने बताया कि बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने और लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण 20 से 31 मार्च तक छह शिविर लगाकर पुनर्वास का काम पूरा करेंगे।
SC के आदेशों का समय पर पालन कराने पर जोर
इस संबंध में रविवार को हल्द्वानी में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस और रेलवे अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का समय पर पालन करने पर जोर दिया गया।
इन 6 जगहों पर लगेंगे कैंप
बैठक में बताया गया कि रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा और मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा में पुनर्वास कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने में मदद दी जाएगी।
31 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन के अनुसार, बनभूलपुरा क्षेत्र में 5300 से अधिक परिवार प्रभावित हैं। वे सभी पात्र परिवारों तक पहुंचकर उन्हें योजना की जानकारी देंगे और आवेदन भरवाएंगे ताकि 31 मार्च तक प्रक्रिया पूरी कर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी जा सके।
जनप्रतिनिधियों की मदद लेने के निर्देश
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आदेश दिए हैं कि इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाए और पात्रता की जांच पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।
अधिकारियों ने लिए कैंप वाली जगहों लिया जायजा
बैठक से पहले अधिकारियों ने प्रस्तावित सभी 6 शिविर स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार और तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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