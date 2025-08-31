उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी; दो लोगों की मौत, किन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट?

उत्तराखंड में एकबार फिर भारी बारिश वाला मौसम बन गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ तीन दिन तक भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

उत्तराखंड में एकबार फिर जोरदार बारिश का मौसम बन गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ तीन दिन तक भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच भारी बारिश के कारण रविवार को 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।

इन जिलों में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे के दौरान देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ अन्य जगहों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

सोमवार को इन जिलों में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने सोमवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ हिस्सों के अलग-अलग हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

दो सितंबर को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने 2 सितंबर को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों के अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश या वज्रपात के साथ बौछारें या भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शेष पहाड़ी जिलों और हरिद्वार जिले में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधम सिंह नगर जिले में बौछारें पड़ने की संभावना है।

3 सितंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने 3 सितंबर को बागेश्वर, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ अन्य जिलों में बौछारें पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

सीएम ने दिए निर्देश, कई जगह स्कूल बंद मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। देहरादून समेत अनेक जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहेंगे जिसके मद्देनजर समुचित कदम उठाए जाएं। भूस्खलन की आशंका के कारण मार्गों में विशेष सतर्कता बरती जाए। मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की आशंका को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जाएं।

टिहरी में यूपी के युवक की मौत, यवती घायल टिहरी के नरेंद्रनगर क्षेत्र में ऋषिकेश-गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर एक स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पीछे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। जान गंवाने वाले युवक की पहचान यूपी के फिरोजाबाद जिले के अंकित जैन (25) के रूप में हुई है। पौड़ी जिले के कोटद्वार की रहने वाली रजनी रावत गंभीर रूप से घायल है। उन्हें एम्स ऋषिकेश रैफर किया गया है। रजनी (23) नोएडा में नौकरी करती है।

मुनस्यारी में एक की मौत एक अन्य घटना में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में शनिवार शाम से लापता एक शख्स का शव कोटालगांव में लेटी चल्थी बरसाती नाले के पास पड़ा मिला। मृतक की पहचान रमेश राम के रूप में हुई है। वहीं बागेश्वर जिले में कपकोट क्षेत्र के पौसारी गांव में शुक्रवार को भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मकानों के मलबे से रविवार को एक और शव बरामद हुआ जिसके साथ ही भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। इस हादसे में दो अब भी लापता हैं।