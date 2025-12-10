आरडी और एफडी के नाम पर 12 लाख ठगे, 50 हजार के इनामी को सीआईडी ने मुंबई से दबोचा
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने साथी देवेंद्र प्रकाश तिवारी के साथ मिलकर धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड नाम से कंपनी खोली थी। इसमें लोगों से आरडी और एफडी के नाम पर रकम जमा कराई और फिर फरार हो गए थे।
हरिद्वार में फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से आरडी और एफडी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने वाला ठग आठ साल बाद अरेस्ट हुआ है। आरोपी पर 50 हजार का इनाम घोषित था। सीआईडी ने आरोपी को मुंबई से दबोचा है। आरोपी मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है।
लोगों की मेहनत की कमाई ठगकर आठ साल पहले फरार हुए 50 हजार रुपये के इनामी अनिल कुमार तिवारी को सीआईडी ने सोमवार को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। तिवारी ने अपने साथी देवेंद्र प्रकाश तिवारी के साथ मिलकर धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड नाम से कंपनी खोली थी। इसमें लोगों से आरडी और एफडी के नाम पर रकम जमा कराई और फिर फरार हो गए थे। अनिल तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं।
एडीजी सीआईडी डॉ. वी मुरुगेशन ने बताया कि इस मामले की जांच सीआईडी के अंतर्गत आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कर रही थी। अनिल कुमार तिवारी और देवेंद प्रकाश तिवारी की इस कंपनी ने हरिद्वार के ज्वालापुर में कार्यालय खोला था। इसके बाद इसमें एजेंटों को काम पर रखा और लोगों से आरडी और एफडी के नाम पर रकम जमा करानी शुरू कर दी।
इस कंपनी ने कुल 12.26 लाख रुपये लोगों से ठगे और कार्यालय बंद कर दिया। इसके बाद पीड़ितों की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में वर्ष 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया अनिल कुमार तिवारी और देवेंद्र प्रकाश तिवारी तभी से फरार चल रहे थे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
